Addio Inter e Roma: vanno entrambi alla Juventus

Il mercato della Juventus non si fermerà a Bremer, i bianconeri sono al lavoro per altri colpi: Roma e Inter ancora a rischio

I bianconeri si stanno candidando seriamente al premio di regina del mercato, avendo già portato a Torino giocatori come Di Maria, Pogba e Bremer: i colpi in entrata della ‘Vecchia Signora’, inoltre, non sono ancora finiti.

La Juventus sta cercando di soddisfare tutte le richieste di Massimiliano Allegri, che ora vorrebbe un altro rinforzo in difesa e un regista da incastonare al centro del campo. Per farlo, la società piemontese potrebbe appoggiarsi ad un’unica agenzia di procuratori e acquistare sia il difensore di piede mancino che un regista. A rimanere a bocca asciutta, oltre all’Inter, rischia di esserci anche la Roma.

Calciomercato Juventus, ora Senesi e Paredes: Roma e Inter preoccupate

Non è un mistero che la Juventus sia ancora alla ricerca di un rinforzo in difesa, con un centrale mancino che colmerebbe una lacuna importante. In questo senso, secondo quanto riportato da insider juventini, alla dirigenza sarebbe stato proposto Marcos Senesi. Sull’argentino in forza al Feyenoord c’è l’interesse della Roma ormai da tempo e per riuscire ad acquistarlo occorre una cifra vicina ai 18 milioni di euro.

I bianconeri, dopo essersi aggiudicati Bremer, potrebbero decidere di virare fortemente su Senesi e avere così un centrale mancino. Inoltre, l’agenzia ‘InterPlayers’ che segue l’argentino è la stessa di Leandro Paredes, seguito dalla Juve da diversi mesi e serio candidato a ricoprire il ruolo di regista nell’undici di Allegri. Sull’ex giallorosso si è registrato (specie in passato) anche l’interesse dell’Inter, così come per un altro possibile obiettivo di ‘Madama’: come raccontato su Calciomercato.it nelle scorse settimane, la Juventus non molla la pista Milenkovic così come i nerazzurri. Una nuova ‘beffa’ per mano dei bianconeri potrebbe essere dietro l’angolo.