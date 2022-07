La Juventus prosegue nelle sue mosse di mercato, dal grande ex Cristiano Ronaldo può arrivare un assist ai bianconeri

Pogba, Di Maria, poi Bremer. La Juventus, sul mercato, sta facendo sul serio, eccome. A maggior ragione dopo aver incassato dal Bayern Monaco una cifra consistente per de Ligt. La cessione dell’olandese, come prevedibile, ha aperto nuovi scenari per i bianconeri.

Una Juventus che vuole regalare altri rinforzi di livello a Massimiliano Allegri, che intanto, in tour negli Stati Uniti, cercherà risposte dai giocatori che ha sul campo. Il tecnico livornese si attende buone notizie a stretto giro di posta, sono ancora diverse le slot da colmare nella sua rosa. A poco più di tre settimane dall’inizio del campionato, bisogna cercare di accelerare ulteriormente. E un ‘assist’ insperato può arrivare dal grande ex Cristiano Ronaldo, che può favorire un colpo ripetutamente sponsorizzato proprio da Allegri.

Calciomercato Juventus, Morata può tornare ‘grazie’ a Cristiano Ronaldo

Sulla spinta dell’allenatore, la Juventus vorrebbe un nuovo ritorno di Morata, ma, come raccontato da Calciomercato.it, al momento non c’è una strada ben delineata con l’Atletico Madrid. Che per di più, per ora non è certo di lasciare andare un attaccante, ma tutto potrebbe cambiare se si concretizzasse l’operazione Cristiano Ronaldo. Il portoghese vuole giocare la Champions a tutti i costi e ha aperto alla possibilità di giocare con l’Atletico Madrid. L’affare potrebbe andare in porto se la Juventus riuscisse a comprare Morata, che non è al top nelle preferenze di Simeone, finanziando così l’acquisto di CR7 da parte dei ‘Colchoneros’.