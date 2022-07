L’Inter continua a monitorare con grande attenzione le condizioni fisiche di un titolare: possibile ritorno sul mercato

Sono giorni delicati in casa Inter soprattutto dopo la beffa Bremer. I tifosi nerazzurri non hanno gradito il sorpasso della Juventus con il brasiliano in pugno ormai da mesi.

L’appello, dai tifosi ai giocatori (vedi Handanovic), è ora quello di blindare Milan Skriniar. Nel frattempo, Simone Inzaghi e lo staff sono in apprensione anche per le condizioni di Robin Gosens. Il laterale tedesco si è infortunato nell’amichevole contro il Monaco e, nonostante non si tratti di uno stop grave, il club nerazzurro sta monitorando con grande attenzione le sue condizioni in vista della prossima stagione. L’ex Atalanta è infatti reduce da una stagione tormentata dagli infortuni e caratterizzata da un lunghissimo stop. E in seguito alle incerte condizioni del giocatore, non è escluso che Marotta e Ausilio possano tornare sul mercato anche per rinforzare la fascia sinistra.