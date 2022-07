La Juventus continua a lavorare anche in uscita: sono molti i talenti bianconeri che piacciono in Serie A e il Monza ci sta provando

Per la Juventus sono tornati giorni caldissimi sul fronte calciomercato. L’addio di de Ligt ha portato risorse economiche importanti per chiudere i prossimi colpi. Subito è arrivato Bremer, poi toccherà a un altro difensore che può essere Milenkovic ma occhio alle piste estere come Gabriel e Pau Torres che però costano molto.

In ogni caso i bianconeri stanno lavorando anche sulle uscite, soprattutto per la questione talenti da valorizzare. Se Nicolò Fagioli e Fabio Miretti potrebbero restare, va invece verso la cessione Filippo Ranocchia. Dopo la stagione al Vicenza, il giovane esterno classe 2001 è tornato alla base e in tanti hanno drizzato le antenne su di lui. In queste ore è andato in scena al J-Hotel un incontro proprio sul ragazzo in cui erano presenti Tognozzi (uomo mercato bianconero) e gli agenti di Ranocchia. Il centrocampista piace a diversi club, ma attualmente il pressing più importante è quello del Monza, scatenato dopo aver chiuso anche Caprari.

Juventus, incontro con gli agenti di Ranocchia: la situazione tra formula e il pressing Monza

Il giocatore interessa anche alla Cremonese e alla Salernitana mentre più defilato è il Verona, ma come detto e anticipato anche nei giorni scorsi è previsto un incontro proprio col Monza per Ranocchia. La Juventus vorrebbe cederlo in prestito per valorizzarlo e dargli minuti anche in Serie A, ma dal canto suo Galliani vuole inserire un diritto di riscatto. Una soluzione, quest’ultima, per cui propendono anche il calciatore con il suo entourage, ma i bianconeri restano al momento dell’idea di un prestito secco. Anche di questo si è ovviamente parlato nell’incontro alla Continassa, in attesa di trovare un punto di incontro col Monza che resta in pole.