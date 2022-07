Ribaltone in casa Inter, il tecnico Simone Inzaghi non vorrebbe più puntare su un calciatore nerazzurro: addio e doppia pista in Premier League

L’Inter continua a lavorare alacremente sul calciomercato. I nerazzurri non sono sazi: vogliono realizzare altri colpi, in particolare c’è bisogno di rinforzare la retroguardia. Come confermato da Simone Inzaghi, è in corso una trattativa per Gleison Bremer del Torino e il tecnico piacentino sta spingendo affinché l’affare vada in porto.

Ora, però, la dirigenza deve occuparsi parallelamente anche delle uscite. Le casse societarie necessitano di essere rinfrescate e la rosa va sfoltita, soprattutto nel reparto offensivo. Al momento, infatti, la ‘Beneamata’ dispone di ben sei attaccanti. Il più vicino a lasciare Milano sarebbe Andrea Pinamonti, il quale entro pochi giorni potrebbe approdare alla corte di Gian Piero Gasperini all’Atalanta. Sembrava, invece, che Edin Dzeko fosse destinato a rimanere ad Appiano Gentile. In realtà, stando a quanto riferisce ‘Fichajes.net’, Inzaghi avrebbe deciso di non puntare più sul centravanti bosniaco. D’altronde, Dzeko ha 36 anni e percepisce ben 5 milioni netti a stagione. Nei prossimi mesi indubbiamente non gli sarà concesso molto spazio, visto il ritorno dal Chelsea di Romelu Lukaku.

Calciomercato Inter, Dzeko offerto a Everton e Wolverhampton

Di conseguenza, i lombardi preferirebbe non dover garantire ancora un simile ingaggio all’ex Roma. Il ‘Cigno di Sarajevo’, in ogni caso, rappresenta comunque un profilo valido, che potrebbe tornare utile a determinate squadre. A tal proposito, sempre secondo il portale sopra citato, Dzeko sarebbe stato offerto a Everton e Wolverhampton in Premier League, campionato dove il classe classe ’86 ha vestito la maglia del Manchester City.

Al momento nulla di concreto, ma pare che le due inglesi siano interessate a questo acquisto e potrebbe decidere di approfondire il discorso prossimamente. L’eventuale uscita di Dzeko avrebbe una certa influenza sull’affare Dybala, anche se l’argentino si starebbe convincendo ad accettare il progetto della Roma e il tempo a disposizione ormai non è molto.