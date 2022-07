Sono giorni decisivi per il futuro di Paulo Dybala, ancora svincolato dopo l’addio alla Juventus. Spunta la telefonata

Paulo Dybala sta per sciogliere le riserve. Svincolato dal primo luglio dopo la separazione con la Juventus, l’attaccante è ormai vicino alla sua decisione definitiva.

Come raccontato da Calciomercato.it, l’argentino sta analizzando le uniche due proposte attualmente sul suo tavolo: quelle di Napoli e Roma. L’Inter, dopo un lunghissimo corteggiamento, in seguito al colpo Lukaku ha dovuto congelare l’offerta da circa 6 milioni netti, non reputata comunque sufficiente dall’entourage della ‘Joya’ dopo gli incontri di metà giugno. I piani di Marotta non sono cambiati: o arrivano due cessioni o l’ex Juventus non arriverà. Il giocatore è così libero di guardarsi intorno. Nel frattempo, come vi abbiamo raccontato ieri, i contatti con il Napoli proseguono e anche la Roma è in forte pressing sull’attaccante. Il club giallorosso vuole regalare il numero 10 a Mourinho.

Calciomercato Roma, Mourinho telefona Dybala: le ultime

‘La Gazzetta dello Sport’ conferma la telefonata fatta in prima persona da Mourinho alla ‘Joya’. L’ex bianconero sarebbe sempre più convinto della destinazione giallorossa e, a partire da domani, ogni giorno potrebbe essere quello buono per la firma del contratto. Anche l’offerta economica sembra aver convinto il calciatore. Sono dunque giorni decisivi per il futuro di Paulo Dybala all’ombra del Colosseo.