La cessione di de Ligt infiamma subito il mercato di Inter e Juventus: confermato per domani l’incontro col Torino per Bremer

Saranno giornate bollenti sul mercato e, in particolare, questa settimana potrebbe essere decisiva per molti dei tormentoni dell’estate: questa sera la Juventus ha raggiunto l’accordo col Bayern per la cessione di de Ligt.

I bianconeri metteranno a bilancio una grande plusvalenza e avranno a disposizione un ulteriore tesoretto da investire per il sostituto dell’olandese e per altri colpi. Come detto, l’operazione con i bavaresi supererà gli 80 milioni complessivi e l’effetto domino si sta concretizzando in maniera immediata. Confermato per domani l’incontro con il Torino per Gleison Bremer: i dettagli.

Calciomercato Juventus, de Ligt mette fretta all’Inter | Incontro per Bremer

La cessione di Matthijs de Ligt ha dato subito un’accelerata al mercato, con effetti non solo sulla Juventus. Fabrizio Biasin, sul proprio profilo ‘Twitter’, ha confermato che l’Inter incontrerà il Torino nella giornata di domani per concludere l’operazione che potrebbe portare Gleison Bremer al servizio di Simone Inzaghi.

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nelle scorse settimane, i nerazzurri hanno un ampio vantaggio rispetto alla concorrenti per arrivare al brasiliano. Una Juventus con il portafogli pieno, però, potrebbe mettere ulteriore fretta a Marotta e Ausilio, che non vorrebbero perdere altro tempo e chiudere in tempi brevi l’operazione. L’incontro di domani, in questo senso, potrebbe risultare decisivo.