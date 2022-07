Calciomercato Napoli, adesso è UFFICIALE: Koulibaly è del Chelsea

Dopo le visite mediche di rito e le formalità burocratiche, il Chelsea ha ufficializzato l’arrivo di Koulibaly dal Napoli

Kalidou Koulibaly lascia ufficialmente il Napoli e si trasferisce a Londra, sponda Chelsea. Il roccioso difensore senegalese, 31 anni, è pronto ad iniziare una nuova tappa della sua carriera lontano dalla Serie A.

Arrivato in Campania nel 2014 dal Genk, squadra della massima serie belga, Koulibaly è diventato nel corso degli anni uno dei migliori difensori centrali del mondo. Adesso si appresta a giocare in Premier League agli ordini di Thomas Tuchel: “Sono molto felice di essere qui – le parole del calciatore al sito ufficiale del club londinese – È una delle più grandi squadre al mondo e il mio sogno è sempre stato quello di giocare in Premier League. Il Chelsea già nel 2016 mi cercò, ma non se ne fece nulla. Ora ho accettato perché volevano davvero che andassi in Premier League a giocare per loro”. Per Koulibaly contratto quadriennale, fino al al giugno 2026.