Juventus-de Ligt, non se ne parla neanche: 100 milioni di euro

De Ligt è uno dei tormentoni di quest’estate sul calciomercato. Scelta irremovibile per l’olandese: ecco cosa dovrebbe fare la Juventus

Matthijs de Ligt rappresenta il presente e il futuro della Juventus, il giocatore su cui i bianconeri hanno deciso di puntare forte per il reparto arretrato e con un investimento economico importante.

Ora, però, le vie del calciomercato potrebbero portare l’olandese lontano da Torino e al Bayern Monaco. I bavaresi sono in prima fila per rinforzare la loro difesa proprio con l’ex Ajax che ormai diversi giorni fa ha espresso la sua preferenza proprio per i tedeschi. Una pista che è entrata nel vivo, ma senza che ancora sia arrivata la fumata bianca decisiva. E i tifosi hanno le idee ben chiare su cosa dovrebbe fare il difensore olandese.

Juventus, scelta chiara: de Ligt non si muove per meno di 100 milioni

Insomma, ancora un accordo non è stato trovato. E i tifosi della Juventus sperano che non arrivi mai e che i bianconeri possano trattenere il centrale. Oggi abbiamo chiesto ai nostri utenti su Telegram cosa dovrebbe fare la dirigenza del club piemontese con il calciatore. La scelta è stata chiara e con il 28% ha vinto l’opzione “attendere offerte da 100 milioni”. Che sia Bayern o no, l’indicazione è netta: aspettare ancora e cedere de Ligt solo per una cifra mostruosa.