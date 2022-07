Amichevole a Ferrara questa sera per l’Inter contro il Monaco. In tre restano fuori dalla lista di Inzaghi: il mercato incombe

Arrivano le scelte di Simone Inzaghi per l’amichevole di questa sera col Monaco a Ferrara, secondo test stagionale per l’Inter dopo il poker rifilato nella prima uscita in casa del Lugano.

E nella lista dei convocati – come raccolto da Calciomercato.it – spiccano le assenze di Skriniar e Pinamonti, sempre al centro dei rumors di mercato. Il difensore slovacco e il giovane attaccante non sono ancora pronti dopo i rispettivi infortuni e proseguiranno la prefazione ad Appiano Gentile. Skriniar è sempre nei desideri del Paris Saint-Germain, in attesa del rilancio definitivo dei parigini alla richiesta di 70 milioni di euro di Marotta. Pinamonti piace invece a diversi club in Serie A come Atalanta, Monza e Sassuolo, con la dirigenza di Viale della Liberazione che vuole conservare un diritto di recompra sul classe 2000.

Calciomercato Inter: niente Monaco per Skriniar, Pinamonti e Sanchez

Non è partito con la squadra neanche Alexis Sanchez, con il sodalizio nerazzurro alla ricerca di una sistemazione per il cileno che non rientra nei piani della società. L’ex Manchester United e Barcellona è rimasto ‘ufficialmente’ ad Appiano Gentile perché ancora fuori condizione, visto che è stato uno degli ultimi a rientrare in gruppo dopo le vacanze e gli impegni in nazionale. Sanchez vorrebbe accasarsi in uno dei maggiori campionati europei, ma al momento per lui sono arrivare solo proposte da campionati minori.