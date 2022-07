Gli occhi del calciomercato in Serie A sono tutti puntati su Paulo Dybala, attaccante argentino ancora in attesa di nuova collocazione. Inter, Napoli e Roma sono su di lui: le ultime

Il 30 giugno si è esaurito in maniera definitiva il contratto di Paulo Dybala con la Juventus, rendendo di fatto anche in via ufficiale l’argentino uno svincolato di lusso. L’ex numero 10 bianconero è infatti ancora senza una squadra e si allena in solitaria per farsi trovare il più pronto possibile quando sarà chiamato in causa. Intanto sfoglia la margherita con tre possibili destinazioni in Serie A: Inter, Napoli e Roma. Ognuna con armi diverse da poter giocare.

I nerazzurri, bloccati dalle cessioni che non arrivano in attacco, lo stimano molto con Marotta, mentre giallorossi e partenopei rimangono alla finestra per provare a cogliere l’occasione. A tal proposito il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, Stefano Agresti ha fatto il punto a ‘Radio Radio’: “Credo che la situazione sia ancora molto aperta. Dybala continua ad aspettare l’Inter. Vorrebbe l’Inter anche se non può aspettarla in eterno. Se dovesse rinunciare all’attesa Roma e Napoli sarebbero opzioni concrete. L’idea di lavorare con Mourinho sarebbe allettante per tutti ma la sua prima scelta continua ad essere l’Inter che però deve cedere. Lui sperava anche nello United. Dybala ha anche messo fretta all’Inter, anche perchè ha l’obiettivo del Mondiale. Non può aspettare il 30 agosto. L’eventuale arrivo in nerazzurro richieda che lui debba aspettare ancora un po’. Dipende anche da quanto lo aspetta”.

Calciomercato, per Dybala offerta formale del Napoli: la situazione tra Inter e Roma

Sulla questione Dybala a ‘Radio Radio’ è intervenuto anche Furio Focolari: “Ci vuole il Circo Massimo per Dybala. A Roma non vincerebbe ma vincere il premio etico, sarebbe un re. Senza Mourinho non penserebbe neanche lontanamente alla Roma. Se lo vuole la Roma perchè non sta a Roma?”.

Novità interessanti sul calciatore arrivano inoltre dall’argentina con il giornalista Cesar Luis Merlo di ‘TycSports’ che ha affermato che il Napoli ha fatto un’offerta formale per Paulo Dybala mettendosi in concorrenza con la Roma. Al contrario, secondo il collega sudamericano, non ci sarebbero contatti con l’Inter da più di un mese. Mentre la ‘Joya’ si allena a Torino l’idea è che entro fine mese venga definito il suo nuovo club.