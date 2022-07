Inter o Juventus? L’indizio è eloquente: Bremer esce allo scoperto

La sfida per Gleison Bremer continua senza sosta con l’Inter pronta ad affondare il colpo decisivo. Intanto spunta un altro indizio dai social

Siamo arrivati ormai ai giorni cruciali e decisivi per stabilire il futuro di Gleison Bremer, possente difensore centrale del Torino che da tempo piace soprattutto all’Inter, al netto dell’inserimento anche della Juventus. I nerazzurri necessitano di un calciatore di alto profilo in quella zona di campo soprattutto considerando i punti interrogativi che ancora aleggiano intorno al profilo di Milan Skriniar. A piccoli passi ma decisi la società di Suning avanza in modo concreto per provare a chiudere la questione.

Dopo settimane di rumors, voci e trattative, siamo giunti alla fase calda per il futuro del classe 1997 che è stato il miglior difensore dell’ultima stagione di Serie A. Negli ultimi anni Bremer ha infatti alzato sensibilmente l’asticella del proprio rendimento, andando a toccare vette importantissime, che hanno inevitabilmente contribuito a renderlo un uomo mercato appetito da molte.

Calciomercato, l’Inter accelera su Bremer: intanto spunta un like su Instagram

Al netto dell’inserimento della Juventus su Bremer, secondo quanto risulta a Calciomercato.it l’Inter mantiene ancora posizione di vantaggio in pole position, forte dell’accordo e del patto forte fatto con il calciatore, arrivato ben prima del rinnovo con il Torino di qualche tempo fa. Nelle ultime ore intanto non sono mancati anche segnali ed indizi da parte dello stesso calciatore brasiliano che ha recentemente pubblicato su Instagram un post scrivendo “Preparati per quello che verrà”, facendo immaginare presto una nuova avventura da affrontare.

Intanto proprio da Instagram arriva un altro piccolo indizio relativo alla volontà ferrea del giocatore. L’account social ‘caricaturella’ ha infatti postato una bellissima caricatura dello stesso Bremer con indosso fiero la maglia nerazzurra dell’Inter e tra i like, come potete vedere anche dallo screenshot in basso, spunta quello dello stesso difensore centrale del Toro.

Ecco il like di Bremer al post che lo ritrae con la maglia dell’Inter in un caricatura: