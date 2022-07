Calciomercato, Bremer tra Inter e Juventus: l’indizio dice tutto

Bremer continua a essere oggetto del desiderio di Juventus e Inter. Il difensore brasiliano lancia un indizio sul proprio futuro

Unno dei pezzi pregiati di questa sessione estiva di calciomercato è senza dubbio Gleison Bremer. Il centrale del Torino, nominato miglior difensore della passata stagione di Serie A, ha attirato su di sé l’interesse di molti club, con Juventus e Inter che continuano a contenderselo.

In vantaggio tra i due club italiani c’è l‘Inter, forte dell’accordo con il giocatore, che vorrebbe chiudere l’operazione entro l’inizio della prossima settimana. Il giocatore stesso in queste ore ha lasciato un indizio sul proprio futuro sul suo profilo Instagram.

Bremer conteso tra Juventus e Inter, indizio social: lunedì l’incontro decisivo

Il futuro di Gleison Bremer si avvicina alla svolta decisiva. Il difensore del Torino è conteso tra Inter e Juventus in Serie A, ma la prossima settimana potrebbe essere decisiva. Il brasiliano in queste ore ha voluto lasciare un indizio attraverso i social, postando una nuova foto con una descrizione che recita: “Preparati per quello che verrà”. Dunque Bremer è già pronto per una nuova avventura.

Nel frattempo, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, lunedì ci sarà l’incontro decisivo con l’Inter, dove si incontreranno Marotta, Ausilio, Vagnati e l’entourage di Bremer. L’operazione sarebbe fissata a 35 milioni più bonus, più il prestito Cesare Casadei della Primavera, con la formula che deve ancora essere definita, con i nerazzurri che non vorrebbero perderne il controllo. Dunque l’Inter accelera per cercare di fissare le visite mediche per martedì.