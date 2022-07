Napoli a caccia di un sostituto di Koulibaly, ormai finito al Chelsea: scatta il blitz del club azzurro

Dopo otto stagioni trascorse in azzurro e dopo aver collezionato oltre 300 presenze, Kalidou Koulibaly lascia il Napoli per approdare al Chelsea. Il difensore senegalese saluta quindi gli azzurri per approdare in Inghilterra. Il giocatore è partito per Londra e ai partenopei andranno 40 milioni di euro.

Una cifra importante che sarà reinvestita sul mercato. Il club è infatti alla ricerca di un sostituto idoneo e si lavora su più fronti. Piace da tempo il coreano Kim, in forza al Fenerbahçe. Sul giocatore però è forte l’interesse del Rennes. Il difensore sudcoreano sarebbe felice di lavorare nuovamente con il suo vecchio tecnico Genesio e come riferisce ‘Sky Sport’ il trasferimento in Francia sembra sempre più vicino alla chiusura. Ecco allora che prende quota una seconda alternativa, quella che porta a colui che a tutti gli effetti è il partner di Koulibaly in nazionale. Si tratta di Diallo, tutt’altro che un punto fermo al Paris Saint-Germain. Il franco-senegalese potrebbe lasciare i parigini a costi contenuti e ci sarebbe stato un blitz del Napoli a Parigi proprio per convincere il giocatore a sposare il progetto azzurro.