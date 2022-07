Passano i giorni e l’Inter si allontana da Dybala, la ‘Joya’ oggetto di scontro e con il futuro sempre più in bilico

Alcune settimane fa, sembrava che il lungo corteggiamento dell’Inter a Paulo Dybala stesse per concretizzarsi e che mancasse davvero poco. Poi, qualcosa è cambiato.

L’Inter ha dato priorità al colpo Lukaku, per motivi burocratici certo ma anche tecnici. E adesso, sembra non esserci ‘spazio’ per la ‘Joya’ in nerazzurro. Non solo perché tarda l’addio di Sanchez e sembrano in salita quelli di Dzeko o Correa, ma anche perché a spingere fortemente per l’argentino ex Juventus era soprattutto Marotta, mentre Ausilio e Inzaghi non sono mai stati pienamente convinti dall’ex numero 10 bianconero. E la sensazione è che in attacco, a questo punto, l’Inter sia piuttosto a posto così.

Calciomercato Inter, Dybala ‘avvisato’: “Non può continuare ad aspettare”

Per Dybala, dunque, che al momento è ancora un disoccupato di lusso, urge trovare una sistemazione alternativa. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, si starebbe convincendo della proposta della Roma, anche senza il palcoscenico della Champions, spinto dall’ammirazione di Mourinho e dalla possibilità di essere centrale in un nuovo progetto. Il Napoli ci pensa, ma l’arrivo di Dybala a oggi è uno scenario complicato. Sul futuro della ‘Joya’, lo spinge ad accelerare anche il giornalista Rai Mario Mattioli, che a ‘Radio Radio’ lo ‘avverte’ di una situazione che si sta facendo complicata: “Dybala rischia molto a continuare ad aspettare. Per il Mondiale e per la condizione in cui disputerebbe il campionato, continuando a non allenarsi con una squadra. Se non c’è l’Inter disponibile, farebbe bene ad ascoltare altre proposte. Dovrebbe darsi una mossa”.