Luis Alberto colpo scudetto: si chiude a meno di 30 milioni

La sfida tra Inter e Juventus potrebbe non limitarsi solo al colpo Bremer. Pronto un nuovo duello per Luis Alberto col Napoli terzo incomodo

La sfida tra Inter e Juventus è già partita e potrebbe portare sviluppi decisamente importanti sul calciomercato e poi in generale per la corsa scudetto.

Sono ore cruciali, infatti, per il futuro di Gleison Bremer per cui i nerazzurri, che da tempo hanno l’accordo con il calciatore, stanno cercando l’affondo decisivo. Senza dimenticare la Vecchia Signora, alla ricerca di colpi proprio in quella zona di campo, soprattutto nell’ottica dell’addio di Matthijs de Ligt. Il centrale brasiliano, designato come miglior difensore dell’ultima Serie A, è dunque obiettivo comune, forse il principale per entrambe. Ma, in ogni caso, la contesa totale sul calciomercato non dovrebbe finire qui. E ancora una volta attenzione a un colpo proveniente dalla Serie A.

Calciomercato Inter e Juventus ancora a duello: Luis Alberto nel mirino anche del Napoli

Il nome in questione è quello di Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo potrebbe lasciare la Lazio quest’estate e permettere ai biancocelesti di monetizzare per poi reinvestire proprio a centrocampo. Il club romano valuta il calciatore sui 27-28 milioni di euro e diversi club sono in corsa per il trequartista. In Italia, infatti, è già partita la sfida a tre per il calciatore: secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘fichajes.net’, Inter, Juventus e Napoli sono interessate allo spagnolo e potrebbero accelerare nelle prossime settimane per centrare il colpo. Non sono gli unici club in lizza: da mesi, infatti, è viva l’opzione Siviglia che pensa seriamente a Luis Alberto per rinforzare il centrocampo. Vedremo come finirà la vicenda: di certo non mancano le opzioni per lo spagnolo, al passo d’addio con la Lazio.