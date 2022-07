“Accelerata improvvisa per Bremer”: la Juve sorpassa l’Inter

Tutti pazzi per Gleison Bremer, miglior difensore dell’ultimo campionato di Serie A e da tempo nel mirino dell’Inter ma non solo. La Juventus infatti fa sul serio

Il calciomercato in Italia inizia ad infiammarsi sui difensori, non solo in uscita con nomi del calibro di Skriniar o de Ligt, ma anche in entrata con Gleison Bremer oggetto del desiderio di molte che per ora è ancora a Torino in attesa di nuova destinazione. Il centrale brasiliano, nell’ultima annata ha vinto il premio di miglior difensore della stagione, mentre ora per la prima amichevole stagionale dei granata è partito fuori dall’undici titolare contro l’Eintracht Francoforte, mentre al contempo su di lui si accende la battaglia tra big. L’Inter è la squadra che da più tempo lavora in modo concreto su di lui, ma per chiudere l’operazione dovrà trovare liquidità attraverso la partenza di un top player, come Skriniar.

Anche la Juventus necessita di rinforzi importanti nella retroguardia e il nome del torinista scalda il cuore di Allegri e soci. I nerazzurri erano avanti da tempo, soprattutto col ragazzo, ma secondo quanto evidenziato da Marco Guidi, giornalista di ‘Gazzetta.it’, va registrata un’improvvisa accelerata targata Juventus su Bremer. Ora è testa a testa con l’Inter ma l’offerta bianconera è migliore dal punto di vista economico.

Mentre la Juventus attende di capire quale sarà il futuro di de Ligt, che tanto piace al Bayern Monaco dell’ex bianconero Salihamidzic, la dirigenza è quindi al lavoro sul futuro per non farsi cogliere impreparata. La sfida con l’Inter continua dunque e si sposta dal campo al mercato: in palio c’è Gleison Bremer.