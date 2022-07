La trattativa che potrebbe portare de Ligt al Bayern Monaco è una delle più calde sul calciomercato. Ne ha parlato direttamente il ds Salihamidzic

Matthijs de Ligt è un calciatore decisamente importante, non solo per la Juve ma in generale sul calciomercato internazionale. E gli eventi delle ultime settimane lo stanno dimostrando.

L’olandese è finito nel mirino del Chelsea, ma poi ha prevalso la pista che conduce direttamente al Bayern Monaco, anche per volontà dello stesso calciatore. E ve lo stiamo raccontando da giorni, prima ancora che il ds dei bavaresi, e vecchia conoscenza bianconera, Hasan Salihamidzic arrivasse a Torino direttamente per trattare con la dirigenza della Juve. Oggi proprio lui ha fatto il punto sullo stato dell’affare.

De Ligt-Bayern, Salihamidzic fa il punto sulla trattativa

Hasan Salihamidzic pare ottimista sulla fumata bianca per l’arrivo di de Ligt. Di seguito le sue parole ai microfoni della ‘Bild’: “Ho giocato alla Juve per quattro anni e ho un buon rapporto con il club. Abbiamo avuto due colloqui e ora dobbiamo essere pazienti: vediamo cosa succede. Faremo ciò che è meglio per il Bayern Monaco”. Poi non nasconde la volontà dei bavaresi di chiude: “Penso che siamo in una buona posizione per De Ligt: abbiamo già fatto alcune cose e questo rende la situazione più facile nel mercato dei trasferimenti”.