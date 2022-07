Dybala ancora svincolato dopo l’esperienza alla Juventus, pochi dubbi però sul suo futuro: “Si fa al 100%”

Il futuro di Paulo Dybala continua ad essere circondato di ombre. L’attaccante argentino è ancora senza contratto e senza squadra. Per lui si è parlato in particolare di Inter, ma oltre ai nerazzurri attenzione anche ad altre ipotesi, come Roma e Napoli, che sarebbe pronto ad offrire 6 milioni annui al giocatore. A riguardo è intervenuto in diretta alla CMIT TV Fabio Bergomi, che ha parlato proprio di Dybala e di mercato Inter.

Ha affermato Bergomi: “Ad oggi ho due fonti: una mi dice che deve uscire solo Sanchez per far entrare Dybala. L’altra campana mi dice che Dzeko ha rifiutato tutte le destinazioni per partito preso, persino la Juventus che offriva un biennale, per orgoglio. Ciò blocca l’affare. Se è vero quello che dice questa parte di fonte, è vero che Dybala si sta stufando di aspettare, è vero che per la prima volta, più Napoli che Roma, potrebbe ascoltare delle proposte. A me hanno detto che Mourinho vuole Dybala a tutti i costi”. Ma poi sul futuro dell’attaccante argentino sentenzia: “100% Inter per motivi razionali, perché Marotta questo colpo non se lo farà scappare – ha commentato Bergomi – Dzeko capirà che non giocherà, che farà una partita su quindici fino ai Mondiali e semmai va via a gennaio. Sanchez vuole giocare. Dybala è un patrimonio che quando entra vale 30-40 milioni in più. Inoltre, non ho mai visto Marotta ciccare un colpo. Io credo che la razionalità dica che il Napoli ci può provare con più potenza economica, potrebbe essere un’operazione alla Maradona“.

Calciomercato Inter, Bergomi sicuro: “Skriniar è già stato venduto”

Bergomi ha poi parlato anche di altre operazioni, in particolare della situazione legata a Skriniar. Il giocatore slovacco è al centro di voci di mercato e in particolare di una possibile uscita destinazione Paris Saint-Germain: “A me hanno detto che Skriniar è già venduto” ha concluso Bergomi.