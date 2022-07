Zaniolo alla Juventus, ci siamo. Momblano: “Per questa data vuole essere bianconero”

Nicolò Zaniolo al bivio per il suo futuro: sono giorni caldissimi per il suo trasferimento dalla Roma alla Juventus. Le ultime novità da Momblano

La Juventus è assolutamente scatenata sul calciomercato, con il chiaro obiettivo di competere fin da subito per lo scudetto, dopo un paio di stagioni difficili.

E quale antidoto migliore se non le trattative, i colpi, l’entusiasmo e un po’ di abbondanza. Ma quello sarà un problema di Massimiliano Allegri. Sì, perché dopo Paul Pogba e Angel Di Maria a far impazzire i tifosi potrebbe essere anche l’arrivo a Torino di Nicolò Zaniolo. Vi stiamo raccontando da settimane la trattativa per il classe 1999 e nei dettagli, in attesa della svolta decisiva. Un’accelerazione che si aspetta anche il fantasista ex Inter.

Momblano lo dice chiaramente: “Zaniolo vuole andare alla Juventus entro il 20 luglio”

Ieri Zaniolo ha dimostrato di essere un calciatore ancora inserito nelle dinamiche di José Mourinho e della Roma. È stato lui, infatti, a segnare uno dei due gol nella vittoria per 2-0 contro il Sunderland. Poco conta per il calciomercato, con la Juventus sempre caldissima sul trequartista. Ne ha parlato il giornalista Luca Momblano in diretta ai microfoni di ‘Juventibus’, sottolineando anche una data cruciale: “La Roma ha detto di trovare una soluzione insieme e che soddisfi tutti. La posizione dei giallorossi si è fondata solo sui contanti. E allora la dirigenza bianconera ha risposto ‘Non 50, ma 40’. Zaniolo comunque si aspetta di essere il 20 luglio sull’aereo direzione States, con la Juventus”.