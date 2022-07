Ritorno di fiamma per la Juventus: i bianconeri potrebbero tornare a pensare ad un vecchio pallino per l’attacco

Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sogna in grande. La squadra brianzola è certamente una delle protagoniste di questo inizio di calciomercato.

Ma il club neopromosso non ha alcuna intenzione di fermarsi e ha voglia di continuare a far sognare i propri tifosi. C’è il desiderio di regalare al tecnico Stroppa un centravanti di alto livello. Da Cavani, passando per Icardi e Suarez: sono questi i nomi del mirino dell’ex Ad del Milan.

Vi stiamo raccontando da tempo della possibilità concreta di mettere le mani sull’argentino. L’ex Inter ha voglia di far ritorno in Serie A per rilanciarsi. Oggi l’idea Monza per Icardi resta viva ma attenzione ad altre ipotesi.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Icardi

Il sito ‘repubblica.it’, invece, rilancia la pista Juventus. I bianconeri – non è un segreto – sono alla ricerca di un centravanti che possa ricoprire il ruolo di vice Dusan Vlahovic. Edin Dzeko è certamente il favorito di Massimiliano Allegri ma al momento il bosniaco appare poco propenso a lasciare la sponda nerazzurra di Milano. Ecco che potrebbe farsi strada l’ipotesi Icardi. Un’ipotesi che i bianconeri potrebbero approfondire nei prossimi giorni.