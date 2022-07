Paulo Dybala al 12 luglio ancora svincolato e senza squadra: ecco come cambia il futuro dell’argentino sul mercato

Alzi la mano chi avrebbe pensato che a oggi, 12 luglio, Paulo Dybala sarebbe stato ancora un disoccupato di lusso. L’attaccante argentino, conclusa la sua avventura con la Juventus dopo sette stagioni, a mercato abbondantemente in corso non ha ancora trovato una squadra.

E sì che dovrebbe essere un profilo più che appetibile, da parametro zero. Ma il calcio al tempo della pandemia ha visto un cambiamento di scenari radicale e le difficoltà economiche si fanno sentire per tutti, o comunque per moltissimi. Così, anche una operazione del genere non può essere abbracciata a cuor leggero. Come raccontato da Calciomercato.it, Dybala resta nei pensieri dell’Inter ma le cessioni rallentano tutto. I nerazzurri non hanno ancora affondato il colpo, preferendo dare priorità, nei giorni scorsi, all’operazione Lukaku. Ci sono poi scenari complicati che potrebbero portare Dybala al Napoli, pista complessa, ma che vale la pena seguire. Al momento, non ci sono certezze. Ma la ‘Joya’ potrebbe ribaltare tutti i paradigmi e prendere una decisione ‘a sorpresa’.

Dybala, la scelta più opportuna secondo il popolo del web: a Roma da Mourinho

Nel consueto sondaggio di Calciomercato.it su Twitter, tra le opzioni proposte ha prevalso quella secondo cui Dybala dovrebbe valutare la proposta della Roma. Si è espresso così il 39,6% dei votanti. Per il 34,6%, dovrebbe ancora attendere l’Inter. Solo per il 14,8%, sarebbe più opportuno valutare la proposta del Napoli, e ancora meno (11%) gli consigliano di attendere proposte interessanti dall’estero.