Addio Koulibaly, contestazione dei tifosi del Napoli: Giuntoli risponde

Il Napoli si prepara a dire addio a Kalidou Koulibaly, in partenza verso il Chelsea. Contestazione dei tifosi a Dimaro: risponde Giuntoli

L’addio di Kalidou Koulibaly al Napoli è ormai questione di ore. Il difensore senegalese raggiungerà i a Londra il Chelsea a saluterà definitivamente l’ambiente partenopeo, con il quale c’è sempre stato grande feeling.

Dopo l’addio di Insigne, volato a parametro zero al Toronto, e quello di Dries Mertens, anche lui andato in scadenza di contratto, il Napoli perde un’altra colonna portante della propria rosa. I tifosi non ci stanno e hanno messo in atto una contestazione nel ritiro di Dimaro. Arriva però la risposta del direttore sportivo Giuntoli.

La partenza di Koulibaly contestata dai tifosi a Dimaro. Giuntoli risponde: “Non dipende da noi”

Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa nel ritiro di Dimaro ha detto che Koulibaly sarebbe stato il prossimo capitano del Napoli, ma così non sarà. Il difensore senegalese non è arrivato in ritiro e si sta preparando a partire per Londra, dove firmerà con il Chelsea, che ha offerto al club azzurro 40 milioni di euro.

Proprio nel ritiro di Dimaro, secondo quanto riportato da ‘SportMediset’, i tifosi partenopei hanno contestato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli per la partenza di Koulibaly. Proprio il direttore sportivo ha risposto ai tifosi dicendo: “Non dipende da noi”. Dunque una risposta decisa di Giuntoli, che però non placherà gli animi dei tifosi del Napoli, che vedono partire un’altra colonna.