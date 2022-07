Roma a Fiumicino pronta a partire alla volta del Portogallo per iniziare il ritiro estivo. In gruppo anche Zaniolo, per il quale è in corso una trattativa con la Juventus

La Roma di José Mourinho è pronta a partire per il ritiro in Portogallo. La squadra giallorossa è giunta alcuni istanti fa all’aeroporto di Fiumicino.

Non è con il gruppo Patrick Kluivert, mentre è presente Nicolò Zaniolo protagonista del mercato con la trattativa tra il club dei Friedkin e la Juventus. Una trattativa che procede a fuoco lento, anche se c’è ottimismo circa la fumata bianca.