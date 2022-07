Maldini avrebbe messo gli occhi su un gioiello da 35 milioni da consegnare a Pioli: il principale ostacolo, però, è José Mourinho

Dopo i rinnovi di Maldini e Massara anche il mercato dei campioni d’Italia è entrato nel vivo: la volontà della dirigenza rossonera è quella di consegnare un paio di grandi colpi a Stefano Pioli. Uno dei principali ostacoli, però, potrebbe essere José Mourinho.

Anche i giallorossi sono molto ambiziosi e, seguendo la strada tracciata dal proprio allenatore, vogliono vincere un trofeo anche nella prossima stagione. Per riuscire a farlo, la Roma sta investendo sul mercato e sta provando ad alzare ulteriormente il livello della rosa a disposizione dello ‘Special One’. Il grande colpo dei Friedkin potrebbe arrivare battendo la concorrenza del Milan: il prezzo è già stato fissato.

Calciomercato Milan, sfida alla Roma per Fekir | Servono 35 milioni

La ricerca della qualità ha portato Milan e Roma ad incrociarsi sul mercato, al centro uno dei gioielli in uscita dalla Liga. Secondo quanto riferito da ‘Goal Italia’, i due club italiani sarebbero interessati a Nabil Fekir. Il classe ’93 ex Lione è un giocatore di qualità sopraffina ed il Betis Siviglia sarebbe disposto a lasciarlo partire per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Un’occasione, anche se di lusso, che potrebbe essere colta dai rossoneri o dai giallorossi.

Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it nelle ultime settimane, la priorità del Milan in avanti resta Charles De Ketelaere: in ogni caso, Paolo Maldini avrebbe in grande considerazione il profilo di Fekir, che potrebbe rappresentare una validissima alternativa. Mentre i rossoneri prendono tempo, i giallorossi potrebbero avere in Zaniolo il tesoretto necessario per arrivare all’attaccante francese. Insomma, mentre le dirigenze sono al lavoro, Pioli e Mourinho restano in attesa dei grandi colpi in avanti.