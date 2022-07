Calciomercato, de Ligt divide: “Tribuna”

Tutto ruota intorno a Matthijs de Ligt. Il difensore olandese della Juventus, nel mirino forte del Bayern Monaco, fa discutere e divide anche sui social

Siamo alla fase decisiva per ciò che concerne il futuro di de Ligt con il Bayern Monaco ormai pressante sul calciatore della Juventus, ed uscito allo scoperto con l’assalto di Salihamidzic in quel di Torino. Il ds bavarese è infatti arrivato in Italia ieri per incontrare la stessa società bianconera per provare a trovare una quadra economica comunque non semplice.

Poco prima di lasciare l’Italia, l’ex esterno della Juventus aveva dichiarato: “Abbiamo parlato, vediamo. Non posso dire niente. Se c’è ottimismo? Sempre“. La situazione per de Ligt è quindi aperta, col ragazzo che sposerebbe la causa del Bayern Monaco anche in virtù della predisposizione e degli ottimi trascorsi dei calciatori olandesi a Monaco di Baviera, per una filosofia calcistica che sembra ben allineata.

Calciomercato Juventus, de Ligt-Bayern e i tifosi si scatenano sui social

La trattativa per portare al Bayern Monaco de Ligt dunque procede, mentre sui social il nome del difensore olandese sta catalizzando inevitabilmente l’attenzione. Il numero 4 della Juventus è finito tra i trend di Twitter con messaggi di ogni tipo ed un pubblico piuttosto spaccato sulla questione. Non sono mancate anche le critiche:

Leggo in giro da tempo, ma la cosa si è accentuata nelle ultime settimane, che #deLigt non è stato posto nelle condizioni di rendere al meglio perché “non poteva difendere alto”.

Quindi un difensore è forte solo se difende alto?

Se gioca più basso perde le sue qualità? — fabio.debellis (@fadebellis) July 12, 2022

#DeLigt via per soldi.

Sì, raccontatevi questa favoletta per stare tranquilli. Certo. Certo. — Danilevicius (@danilevicis) July 12, 2022

#DeLigt al #BayernMonaco è una mera questione di soldi (per il ragazzo e per la società). Punto.

La #Juventus ha già pronto il sostituto, e tutto ciò che vi dicono è fuffa in attesa dell’annuncio ufficiale — Alessandro Tanzini 🇮🇹 (@AleTanzini) July 12, 2022

#DeLigt vuole andarsene ma non arriva l’offerta giusta??? Bene, non vieni ceduto. Rischiamo di perderlo per meno?? Bene, quest’anno ti fai la tribuna senza allenarti e visto che mi causi una perdita ti faccio stare per tutta la stagione in ritiro forzato alla Continassa. Easy — FinoAllaFine1897 (@alevuJ1897) July 12, 2022

C’è una clausola, perché trattare?! #DeLigt #Juventus #Bayern vuoi il giocatore?! Paga. Vuoi andare via?! Porta qualcuno che paghi la clausola. Diversamente rimani e fai quello per cui sei profumatamente pagato. #Juve non “calare le brache” 😎 #Calciomercato — Pinturicchio1983 (@IlConteViziato) July 12, 2022

De ligt anche in Germania giocherai a calcio e non a pallavolo lo sapevi #DeLigt — Antonio (@chifocuranni) July 11, 2022