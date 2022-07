Inter e Juve sono in piena sfida per un colpo in particolare sul calciomercato. Fabio Bergomi è chiaro sul futuro del difensore centrale

L’ultima stagione in Serie A di Gleison Bremer è stata assolutamente dominante. Il centrale si è imposto come migliore difensore del torneo e ora le maggiori big stanno cercando in tutti i modi di acquistarlo.

La sfida è aperta tra Inter e Juve, ma lo youtuber e noto tifoso nerazzurro, Fabio Bergomi, ai microfoni della CMIT TV ha detto chiaramente quale sarà il futuro del calciatore: “E’ già fatta, non c’è nessun problema, Bremer vestirà la maglia dell’Inter. La Juventus si è inserita in maniera netta, ma molto tardiva“. Niente da fare dunque per i bianconeri, che dovranno virare su altri obiettivi, in caso di addio di de Ligt.

Calciomercato Inter, non solo Bremer: da Dybala a Skriniar

Bergomi ha aggiornato anche su quella è diventata una vera e propria telenovela sul calciomercato, quella relativa al futuro di Dybala: “Il 14 luglio in Piazza Gae Aulenti ci sarà l’evento di presentazione dell’Inter con tutte le maglie? Chi l’ha detto? Io. Nessuno lo sapeva. Skriniar so che è già venduto, l’ho saputo giovedì, e su Dybala non ho nessun timore nel dire che le fonti mi confermano il giocatore da tempo, è solo scalato perché prima abbiamo fatto Big Rom. Voi pensate veramente che Marotta si faccia scappare l’argentino? Per quale motivo spingono oggi fuori dalla porta Sanchez per cinque milioni?”.