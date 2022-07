Paulo Dybala è ancora senza squadra e ora ha fretta di decidere il suo futuro: l’attaccante torna a Torino, nuovo summit immediato

Paulo Dybala non è un calciatore banale per la Serie A e per la Juventus, e non lo sarà mai. Anche per lui sicuramente Torino non è una città come le altre.

L’argentino è pronto a rientrare proprio nel capoluogo piemontese, dopo le vacanze che ci ha documentato passo dopo passo sui social. Ma ora è finito il tempo del relax ed è arrivato il momento di decidere il futuro, un futuro che però è ancora decisamente incerto. L’unica offerta sul tavolo, infatti, resta quella dell’Inter che aveva proposto al calciatore un ingaggio da 5 milioni più uno di bonus, ma non si è mai arrivati a chiudere. E intanto l’Inter ha preso Lukaku, che restringe ulteriormente gli spazi per un acquisto del genere.

Dybala torna in Italia: la situazione per l’Inter e non solo

Dybala a Torino avrà la possibilità di allenarsi individualmente, in attesa di decidere la sua prossima squadra. Al rientro in Italia, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sarà un summit tra la Joya e il suo entourage, su tutti Jorge Antun. Vi abbiamo riferito negli scorsi giorni come stanno le cose con l’Inter, con i nerazzurri che ora hanno la necessità di sfoltire prima di tornare sull’ormai ex Juventus. Ora la Joya però ha fretta e, quindi, attenzione anche a Milan, Roma e Napoli, ma anche Manchester United e Atletico Madrid. L’ultima offerta, però, resta quella dei nerazzurri.