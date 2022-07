Ultimi arrivi al J Medical nel giorno dell’inizio del raduno della Juventus. Ecco l’accoglienza dei tifosi per de Ligt

Inizia ufficialmente oggi il raduno della Juventus agli ordini di Massimiliano Allegri. Al J Medical, dopo le visite di Di Maria e Pogba, sono arrivati questa mattina gli ultimi calciatori bianconeri. Tutta l’attenzione era rivolta su Matthijs de Ligt.

Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, sono giorni decisivi per la cessione dell’olandese. Il Bayern Monaco, in particolare, vuole chiudere in fretta e può contare sulla preferenza del giocatore. In attesa di definire il suo futuro, il classe 1999 si è presentato per il raduno dei bianconeri ed è stato accolto così dai tifosi presenti al J Medical:

🎥 🇳🇱 #Juventus – Visite mediche pre-stagionali anche per Matthijs #deLigt, al centro delle voci di mercato: “Non andare al Bayern, rimani alla Juve”, la richiesta in coro dei tifosi bianconeri al difensore olandese, arrivato al J-Medical insieme a #Pogba 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/37PobVjCmV — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 10, 2022

“Non andare al Bayern, rimani alla Juve”. Chiara la richiesta dei sostenitori bianconeri.