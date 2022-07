La Juventus deve assolutamente mettere le mani su un nuovo difensore: il colpo è deciso, così l’Inter è beffata

E’ ormai davvero solo questione di tempo la cessione di Matthijs de Ligt. Nelle prossime ore sono attese novità in merito al suo addio alla Juventus: l’olandese ha messo il Bayern Monaco in cima alle sue preferenze non chiudendo, però, la porta al Chelsea.

Un addio, come detto, praticamente certo che porta i bianconeri a guardarsi attorno. La Vecchia Signora punterebbe ad occhi chiusi su Koulibaly ma il Napoli non appare propenso a cederlo proprio alla Juventus.

Inevitabilmente i bianconeri sono destinati a scontrarsi con l’Inter, chiamata a prendere il sostituto di Milan Skriniar. Bremer del Torino e Milenkovic della Fiorentina sono due giocatori che piacciono ad entrambe le squadre ma non sono gli unici.

Calciomercato Juventus: sfida all’Inter per Akanji

Nei radar dei due club c’è anche Akanji del Borussia Dortmund. Il calciatore ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e rappresenta dunque un’opportunità.

I bianconeri ci stanno pensando seriamente e sono pronti ad anticipare l’Inter. La carte giusta, per convincere i tedeschi, c’è: come suggerisce calciomercatoweb.it, Weston McKennie potrebbe rappresentare la pedina giusta per battere i nerazzurri e convincere il Borussia Dortmund a cedere il difensore 26enne, valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro.