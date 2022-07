Calciomercato, ancora un colpo di scena: Dybala rifiutato

Il futuro di Paulo Dybala catalizza chiaramente l’attenzione di molti, in Italia e non solo. Accostato lungamente all’Inter, l’attaccante argentino è ancora a caccia di una nuova sistemazione

Da diverso tempo ormai il nome di Paulo Dybala è al centro delle voci di mercato, in virtù dell’addio a parametro zero dalla Juventus e di un destino ancora tutto da definire. Accostato lungamente all’Inter, che per ora ha un attacco decisamente ingolfato e tutto da ridisegnare con l’ausilio delle cessioni, il fantasista argentino attende di conoscere la prossima tappa della sua carriera, al netto anche della complicata suggestione che lo condurrebbe al Napoli di De Laurentiis.

Le voci su Dybala non si placano, e dalla Spagna rilanciano anche il nome di una squadra che negli anni scorsi è stata associata in alcune circostanze al suo nome. Si tratta del Real Madrid, ma non sono buone nuove per la ‘Joya’ che al 10 luglio è ancora senza una squadra.

Calciomercato, dalla Spagna: Dybala si offre al Real Madrid ma la risposta è negativa

Secondo quanto evidenziato da ‘ElNacional.cat’ il telefono di Florentino Perez e del Real Madrid in generale, continua a squillare e spesso sono gli agenti a voler offrire i propri assistiti. Stando alla fonte iberica sarebbe questo il caso di Paulo Dybala e del club spagnolo, con l’entourage che avrebbe quindi provato a condurre la Joya a Madrid. A parametro zero è chiaramente appetibile per molti, ma non per i campioni d’Europa: dal Bernabeu infatti non si sono nemmeno presi la briga di studiare per qualche secondo l’ipotesi con la risposta che è stata immediata, comunicando al calciatore argentino di non essere interessati.

È vero che il Real Madrid sta cercando un attaccante di valore ma il profilo indicato è differente dall’ex juventino. Dybala dovrà quindi trovare una nuova sistemazione, con l’ipotesi Inter ancora in vita. In Spagna inoltre lo accostano anche all’Atletico Madrid e persino al Barcellona che però non ha fatto alcuna mossa.