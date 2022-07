Ronaldo ha deciso: lo ha già comunicato a Jorge Mendes

Ronaldo ha già deciso il suo futuro e non fa dietrofront: lo ha già comunicato anche al suo agente, Jorge Mendes

Sono subito giorni piuttosto movimentati per il Manchester United e ten Hag. Il neo tecnico dei ‘Red Devils’, infatti, deve fare i conti con il caso Cristiano Ronaldo.

L’ex Juventus vuole continuare a giocare in Champions League e avrebbe deciso di lasciare subito Manchester, dopo una sola stagione dal suo ritorno in Premier. Il portoghese non si è ancora presentato per la preparazione estiva dei ‘Red Devils’ e non prenderà parte alla tournée asiatica: la rottura è ormai definitiva. “Ho molta voglia di lavorare con lui. Ronaldo è un gigante per quello che ha già dimostrato e credo che sia ancora molto ambizioso. Per quanto mi riguarda voglio che resti, è stato molto importante in questa stagione per il Manchester United”. Al suo arrivo a maggio, ten Hag aveva parlato così di CR7. Qualche mese dopo però, senza la squadra in Champions League, lo scenario è completamente cambiato. L’ex Juve ha le idee ben chiare sul suo futuro.

Calciomercato, nuove conferme: Cristiano Ronaldo vuole lasciare il Manchester United

Secondo quanto riportato dal ‘Times’, Cristiano Ronaldo avrebbe già comunicato al suo agente Jorge Mendes che non vuole tornare al Manchester United. La stella portoghese gli ha chiesto di trovare un nuovo club il prima possibile, confermando la sua volontà di disputare la prossima Champions League. Un anno dopo, si riapre la ‘telenovela’ CR7.