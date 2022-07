Terminata la prima amichevole estiva della Roma di Jose Mourinho: vittoria per i giallorossi con un bottino di cinque gol, tutti i dettagli

La Roma inaugura la sua estate con la prima amichevole della preparazione. A Trigoria, a coronamento della prima settimana di ritiro, la squadra di Mourinho è scesa in campo contro il Trastevere, formazione di Serie D che anche lo scorso anno era stata avversaria della Roma.

Finisce 5-0 in favore dei giallorossi, con il primo gol firmato da Chris Smalling – oggi capitano – di testa. Il raddoppio lo mette a segno El Shaarawy con un bel tiro da fuori, poi nella ripresa in gol Shomurodov e due volte Volpato. Esordio per i due nuovi acquisti Svilar e Matic, con il serbo sceso in campo nel secondo tempo. Non c’era invece Nicolò Zaniolo, che non ha giocato a causa di una lombalgia e ha seguito il match a bordo campo in ciabatte.

Spinazzola ha proseguito il lavoro individuale in previsione del rientro in gruppo di lunedi insieme al resto dei nazionali. Formazione ovviamente rimaneggiata e imbottita di giovani per Mourinho, che in una Trigoria blindata ha proseguito con la difesa a tre, con il solo Smalling di ruolo nel primo tempo (nella ripresa invece dentro Ibanez, che ha preso anche la fascia di capitano, e Kumbulla).

Roma, Trastevere battuto 5-0: tutti i dettagli della prima amichevole estiva

Lo Special One ha colto l’occasione anche per testare diversi giovani della Primavera come Faticanti (tra i talenti più apprezzati), Tahirovic, Voelkerling-Persson, Tripi, Oliveras e il nuovo arrivo classe 2006 Ivkovic. Regolarmente in campo anche Calafiori, che è rientrato dal prestito e potrebbe partire nuovamente, e Justin Kluivert anche lui sul piede di partenza ma comunque regolarmente in ritiro.

Nel primo tempo a guidare l’attacco c’era Afena-Gyan, in attesa di Abraham che oggi era a Walsall (Birmingham) per vedere il fratello Timmy in azione in un’amichevole contro l’Aston Villa. Come previsto out invece Diawara e Villar, che non si allenano con il gruppo.