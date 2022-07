Obiettivo di mercato della Juventus, Zaniolo non ha giocato la prima amichevole della stagione della Roma allenata da José Mourinho

Zaniolo salta il debutto stagionale della Roma di Mourinho. L’attaccante giallorosso, tra i protagonisti di questo mercato estivo, non ha giocato l’amichevole col Trastevere, ufficialmente per una lombalgia.

Queste potrebbero essere le ultime settimane di Zaniolo da giocatore giallorosso. Come noto il classe ’99 ex Inter è un obiettivo sensibile della Juventus. Come raccontatovi oggi da Calciomercato.it, la trattativa tra i bianconeri e la Roma procede a fuoco lento. Cherubini e soci hanno fin qui ragionato su una cifra complessiva di circa 45 milioni di euro, inclusi bonus. Nei giorni a venire sono in programma nuovi contatti tra le due dirigenze per avvicinarsi alla fumata bianca, probabilmente sulla base di un prestito molto oneroso più obbligo di riscatto. Ripetiamo, però: nessuna fretta.