Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è intervenuto in conferenza stampa parlando anche di calciomercato: arriva l’annuncio ufficiale su Dybala

Paulo Dybala è ancora a caccia di una squadra, dopo l’addio alla Juventus. L’attaccante argentino sembrava destinato ad approdare all’Inter, ma la pista che lo avrebbe portato alla corte di Simone Inzaghi si è raffreddata improvvisamente a causa dell’operazione Lukaku.

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, l’affare comunque non è saltato, ma la ‘Beneamata’ è rallentata dalle cessioni riguardanti il reparto offensivo. In Serie A, oltre ad alcune piste estere, continuano ad osservare la vicenda Milan e Roma, che ad oggi, però, non si sono mai fatte avanti concretamente. I rossoneri, in particolare, hanno altre priorità (De Ketelaere e Ziyech), mentre i giallorossi probabilmente aspettano di capire come evolverà la situazione Zaniolo. La ‘Joya’, di recente’ era stata accostata anche al Napoli.

Calciomercato Napoli, annuncio di Giuntoli su Dybala

Ma poco fa, in quel di Dimaro (dove sta andando in scena il raduno dei partenopei), è intervenuto in conferenza stampa – insieme a mister Luciano Spalletti – il direttore sportivo del club Cristiano Giuntoli, il quale ha rilasciato un chiaro annuncio chiudendo con decisione le porte all’arrivo di Dybala: “Lo riteniamo fuori portata, non ci abbiamo mai parlato. Lui sta dialogando con altri club“.

Dunque, una potenziale pretendente in meno per l’ex Palermo. Negli ultimi giorni, inoltre, sembra essere aumentato l’interesse del Manchester United. I ‘Red Devils’ valuterebbero il trasferimento del classe ’93 a parametro zero nel caso dovesse concretizzarsi l’addio di Cristiano Ronaldo. Il tempo passa inesorabile e il futuro di Dybala, a sorpresa, resta avvolto nel mistero.