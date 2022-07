Calciomercato Juve e Milan, l’assist di Conte scatena l’asta con Mourinho

Il Tottenham è una delle squadre più attive sul mercato e dopo i tanti colpi in entrata, ora ha bisogno di sfoltire la rosa: Juve, Milan e Roma alla finestra

Dopo aver riportato il Tottenham in Champions League con una clamorosa rimonta sugli acerrimi rivali dell’Arsenal, Antonio Conte si è guadagnato un grandissimo credito in seno alla proprietà e alla tifoseria degli Spurs. Un’impresa che sin qui è stata ripagata da un sontuoso mercato in entrata, con Bissouma, Perisic e Richarlison come fiori all’occhiello. La rosa a disposizione dell’ex Inter è ora abbastanza affollata e Fabio Paratici proverà a sfoltirla nelle prossime settimane.

Da Emerson e Reguilon, passando per Lo Celso, Ndombele e Rodon, sono molti gli esuberi pronti a fare le valigie in presenza di un’offerta interessante. Ma c’è un nome che sta circolando molto nei corridoi di calciomercato in questi giorni. Stiamo parlando di Lucas Moura che, complice l’acquisto di Richarlison rischia di trovare addirittura meno spazio rispetto al poco già ottenuto nell’ultimo scorcio di stagione. Benché il suo nome non sia stato inserito nella lista dei partenti sicuri, una sua partenza non viene affatto esclusa.

Calciomercato: Juve, Milan e Roma sondate per Lucas Moura

Sotto contratto con gli Spurs fino al 30 giugno del 2024, con uno stipendio di poco inferiore ai 5 milioni di euro l’ex PSG è un profilo alla portata delle squadre italiane, soprattutto qualora dovessero usufruire del decreto crescita. Anche per questo, alcuni intermediari di recente hanno sondato il terreno con Juventus, Milan e Roma, oltre che ad altre squadre straniere. I tre club stanno cercando profili simili sul mercato, ma al momento sono concentrati soprattutto su altri fronti, con la vicenda Zaniolo e la trattativa per De Ketelaere a tenere banco.