Calciomercato Milan, comunicato UFFICIALE Ziyech

Milan, Ziyech è sempre nel mirino: comunicato ufficiale legato al futuro del giocatore marocchino

Il Milan è a caccia di (almeno) un colpo top sulla trequarti. Parola d’ordine qualità come ha detto Stefano Pioli nel corso della prima conferenza stampa della stagione e il club sonda il terreno su vari fronti. Uno è quello legato ad Hakim Ziyech, con il Chelsea ben disposto a lasciar partire il giocatore in prestito con obbligo.

Legata però al discorso Ziyech c’è un’ufficialità diramata direttamente dal giocatore attraverso i propri social network. Ziyech infatti ha annunciato l’addio all’agenzia che lo ha seguito, decidendo di avvalersi dei suoi avvocati. Lo ha comunicato lo stesso centrocampista marocchino. Una scelta non nuova nell’ambiente calcistico, presa anche da tanti altri giocatori.

Questo l’annuncio diramato dal giocatore:

“Sono arrivato a un punto nella mia vita in cui sento che i tempi sono maturi perché io prenda il pieno controllo del mio futuro professionale. Voglio che le trattative e le decisioni riguardo la mia carriera siano prese da me. Per cui da ora in poi, la mia squadra ed io, insieme con i nostri rappresentanti legali, gestiremo la situazione. Vi ringrazio per il vostro continuo supporto”.