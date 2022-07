Calciomercato Milan, altro 'scippo' dal Newcastle: c'è l'offerta

Calciomercato Milan, un altro obiettivo dei rossoneri in orbita Newcastle che può sfuggire al Diavolo: le ultime

Dopo un mese di giugno piuttosto complicato, il Milan guarda con rinnovato ottimismo e prospettive al mercato in entrata. Le conferme di Maldini e Massara garantiscono continuità e rasserenano l’ambiente, e, soprattutto, sbloccano le trattative in entrata, da quelle potenziali a quelle già ben avviate.

Pioli, che ha iniziato a preparare la squadra in vista di una stagione in cui dovrà difendere lo scudetto e farsi valere in Champions League, attende rinforzi di livello. L’intenzione della dirigenza sembra quella di direzionare sul reparto offensivo buona parte del budget, soprattutto dopo che il colpo Botman, in difesa, è sfumato. Ma dal Newcastle arrivano altre brutte notizie. I ‘Magpies’, dopo l’olandese, potrebbero soffiare al Milan un altro affare.

Calciomercato Milan, dopo Botman beffa vicina anche per Asensio

Nella lista dei rinforzi per l’attacco del Milan, Calciomercato.it ve lo ha raccontato, c’è ancora Marco Asensio. Lo spagnolo non ricopre un ruolo di primo piano al Real Madrid e si sta guardando intorno. Per ora, le sue richieste vengono giudicate comunque troppo elevate dal Milan. Chi non avrebbe problemi ad accontentarle, è proprio il Newcastle che, come spiega ‘As’, spinto dalla proprietà saudita vuole competere da subito per i quartieri altissimi della Premier League e avrebbe presentato un’offerta da 30 milioni di sterline, pari a circa 35-36 milioni di euro. Carrasco, Renan Lodi, Fekir, sono solo alcuni degli altri nomi inseguiti dai bianconeri d’Inghilterra per puntare subito molto in alto. E il giocatore sta valutando la proposta di essere messo al centro di un progetto molto ambizioso.