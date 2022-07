Calciomercato, nubi sul futuro di Dzeko: spunta anche la Juve

L’Inter ha già mosso pedine importanti in questa prima fase di calciomercato. Tante ufficialità tra cui spicca anche Romelu Lukaku che inevitabilmente ridisegna l’attacco. Il destino di Dzeko è in bilico

Tra le grandi protagoniste di questo inizio di calciomercato estivo c’è indubbiamente l’Inter, vogliosa di tornare a vincere lo scudetto dopo aver ceduto il passo e lo scettro di campione d’Italia ai rivali del Milan. I nerazzurri fanno sul serio ed hanno già potenziato in larga parte la squadra di Simone Inzaghi, con un mix di giovani interessanti come Asllani e Bellanova, e calciatori affermati e di impatto sicuro come Romelu Lukaku.

Il ritorno a Milano del centravanti belga va a cambiare inevitabilmente le gerarchie offensive della squadra meneghina che ha quindi al momento un sovraffollamento nella zona d’attacco. Da Lautaro Martinez a Dzeko passando per Correa e per Alexis Sanchez, per il quale si va da tempo a caccia di una soluzione come accaduto per il connazionale Vidal.

Calciomercato Inter, i bookmakers parlano chiaro: Dzeko tra permanenza e suggestione Monza | Più remota la Juve

Col clamoroso ritorno di Lukaku, e la suggestione Dybala più complessa ma sempre viva, il reparto offensivo necessita di obbligatorie cessioni. Nello specifico per Sanchez va trovata una soluzione ad ogni costo, anche per liberarsi di un ingaggio monstre. Oltre a lui potrebbe partire anche Edin Dzeko, qualora se ne presentasse la giusta occasione. Per arrivare eventualmente all’argentino ex Juve è infatti necessario passare anche da un paio di addii pesanti.

Nello specifico secondo quanto riferito da ‘Betclic’ con ogni probabilità Dzeko non dovrebbe però lasciare Milano. L’ipotesi più quotata a 1,50 è infatti la permanenza all’Inter per l’ex romanista, mentre a seguire c’è la suggestiva ipotesi relativa all’ambizioso Monza con un trasferimento brianzolo quotato a 4. Sono più distanti e complesse le ipotesi relative alla Juventus, quotata a 7,50, mentre del tutto remota la Roma a quota 10.