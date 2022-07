Dopo i sei mesi in prestito alla Roma tra alti e bassi, Sergio Oliveira è tornato momentaneamente al Porto. Nessun ritorno nella capitale però per lui pronto ad una nuova avventura

Lo scorso gennaio Josè Mourinho accolse a braccia aperte alla Roma il connazionale Sergio Oliveira, arrivato in prestito dal Porto per innalzare la cifra tecnica e l’esperienza complessiva del centrocampo giallorosso. Ottimi l’impatto iniziale sul campionato italiano, prima di qualche passo indietro fatto registrare col passare delle settimane, che hanno portato alla mancata permanenza nella capitale.

La Roma cercava uno sconto per il riscatto di Oliveira che è quindi tornato momentaneamente al Porto in attesa di nuova collocazione. La prossima avventura del centrocampista lusitano non sarà però col le tinte giallorosse del club allenato da Josè Mourinho. Secondo quanto evidenziato da ‘SicNoticias’ Sergio Oliveira verrebbe venduto al Galatasaray per 3 milioni di euro, con il ragazzo che otterrebbe un contratto di 4 anni. Il calciatore si recherà ad Istanbul nei prossimi giorni.