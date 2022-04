CM.IT | Riscatto Sergio Oliveira, la Roma studia lo sconto

Unico vero rinforzo di gennaio del mercato giallorosso, Sergio Oliveira si sta guadagnano la riconferma nella Roma: le ultime sul riscatto

C’è una costante che del tutto casuale non può proprio essere nella serie di risultati utili della Roma in campionato. In 10 delle 11 volte in cui la squadra giallorossa non ha più perso, in campo c’era Sergio Oliveira, arrivato nel mercato di gennaio dal Porto. Non era in cima alla lista di José Mourinho – tanto per chiarire che quella sorta di assonanza automatica quando c’è un portoghese di mezzo non sempre funziona – ma nel momento in cui al tecnico dei giallorossi è stata profilata l’ipotesi di poterlo prendere in prestito, solo allora è scattato il via libera.

Fatto sta che Oliveira si è presentato subito con due gol consecutivi in campionato: quello da tre punti contro il Cagliari e quello del 4-2 ad Empoli. Solo contro lo Spezia (vittoria per 1-0) Sergio non c’era, fermato da un problema al tallone. Non è certo il regista che Mou cercava dall’estate, ma in qualche modo la mezzala arrivata dal Porto si è rivelato un equilibratore del reparto, una sorta di diga, un giocatore di personalità vista la disponibilità con cui si fa vedere dai compagni per avere palla nei momenti di difficoltà, uno con il calcio verticale nella testa, tradotto in idee spesso efficaci, come quei cambi di gioco sventagliati precisi che alla Roma mancavano. Conti alla mano Sergio Oliveira ha perso 2 partite delle 13 giocate con la Roma nella stagione da gennaio a oggi: in Coppa Italia con l’Inter e contro il Bodø Glimt.

Calciomercato Roma, riscatto con sconto per Sergio Oliveira

Con lui Mourinho ha potuto creare anche una sorta di quadrilatero efficace a metà campo con il 3-4-2-1 che ha affiancato il portoghese a Cristante con Mkhitaryan e Pellegrini davanti. Insomma l’effetto Oliveira sulla mediana giallorossa si è visto, certamente all’inizio il ragazzo ha pagato qualche prestazione altalenante essendo andato in debito di energie per l’utilizzo continuo, senza sosta e gli impegni ravvicinati. Ora la Roma dovrà definire il suo riscatto a fine stagione, secondo gli accordi presi a gennaio con il club portoghese. La decisione sarebbe presa in senso positivo, quello che a Trigoria proveranno a fare, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, sarà negoziare con la controparte uno sconto sui 13 milioni fissati per il riscatto.

E dovrebbero esserci margini per arrivare ad una intesa che consenta a Sergio di chiudere la sua avventura al Porto per proseguire quella giallorossa. Ricordiamo che sul riscatto la Roma vantava un diritto e non un obbligo, ma questo Oliveira può sicuramente tornare utile alla causa della Roma.

Giorgio Alesse