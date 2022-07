Il Milan incontra gli agenti: c’è voglia di chiudere il prima possibile il grande colpo da regalare a Stefano Pioli

Il Milan fa sul serio. I rossoneri hanno voglia di rafforzare con giocatori di qualità la trequarti: gli obiettivi sono noti e Paolo Maldini e Frederic Massara stanno premendo il piede sull’acceleratore.

Il Diavolo per il ruolo dietro la punta ha il desiderio di mettere le mani su Charles de Ketelaere. Ve lo stiamo raccontando da qualche giorno: è il belga il grande sogno della dirigenza. Ad oggi c’è distanza tra richiesta e offerta ma c’è la volontà di colmarla.

Calciomercato Milan, agenti de Ketelaere in città

Per il Milan, come raccontato da Sky Sport, oggi è stata una giornata importante: a Milano, infatti, sono arrivati gli agenti del talento belga. L’obiettivo è quello di convincere il giocatore per avere più avere più forza per trattare con il Club Brugge.

Il Milan deve fare i conti con la concorrenza dei club inglesi, Leeds e Leicester, che hanno la possibilità di mettere sul piatto molti più soldi.