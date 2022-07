Nuovo terzino per la Juventus: 20 milioni e si chiude

Juventus sempre a caccia dell’erede di Alex Sandro. Il sostituto del brasiliano potrebbe arrivare dalla Germania: ecco i dettagli

Cambiaso in prospettiva, mentre per il presente la Juventus è a caccia di un terzino mancino già pronto. Insomma un sostituto vero di Alex Sandro, ormai da tempo lontano parente del giocatore di alcune stagioni fa. Liberarsi del brasiliano classe ’90, però, non è e non sarà semplice dato che il suo contratto – in scadenza nel 2023 – recita 6 milioni netti.

Per la successione di Sandro torna alla ribalta un vecchio obiettivo, ovvero Raphael Guerreiro. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Sport 1’, il Borussia Dortmund ha detto al laterale portoghese che è pronto a cederlo qualora arrivasse l’offerta giusta per il suo cartellino. Questa offerta giusta è traducibile in 20 milioni di euro, coi gialloneri che hanno già individuato il sostituto del 28enne: trattasi di David Raum dell’Hoffenheim.

Calciomercato Juventus, ‘occasione’ Guerreiro per il post Alex Sandro

Legato al Dortmund fino a giugno 2023, il 28enne ha una grande esperienza a livello internazionale e nel suo palmares vanta l’Europeo conquistato col suo Portogallo – e l’amico Cristiano Ronaldo – nel 2016. La Juventus potrebbe provare a strappare uno ‘sconto’ rispetto ai 20 milioni fissati dalla società tedesca, in virtù degli ottimi rapporti ma anche del fatto che il contratto del classe ’93 terminerà fra nemmeno dodici mesi.