Inter, ora ci siamo: offerta da 70 milioni per chiudere

L’Inter potrebbe presto chiudere un affare importantissimo sul calciomercato. Pronta una nuova offerta da 70 milioni per far saltare il banco

Il calciomercato dell’Inter sarà improntato all’insegna della sostenibilità finanziaria. Giuseppe Marotta lo dice da settimane e i tifosi lo sanno bene: non potranno esserci solo entrate, ma un sacrificio sarà indispensabile per chiudere il bilancio in attivo. Almeno uno.

Ormai da diversi giorni la strada è tracciata e il nome più caldo e più vicino a lasciare l’Inter sembra essere quello di Milan Skriniar. Dopo una stagione di alto livello e in cui si è confermato uno dei perni assoluti della squadra, il centrale ha grande mercato e il PSG l’ha messo nel mirino. I francesi, infatti, hanno individuato l’ex Sampdoria come profilo giusto per dare equilibrio alla squadra e difficilmente si lasceranno scappare il calciatore. Le notizie che arrivano oggi vanno proprio in questa direzione.

Skriniar si avvicina al PSG: nuovo rilancio per l’Inter

La trattativa tra Inter e PSG è in piedi da diversi giorni, ma la fumata bianca non è ancora arrivata. I francesi hanno messo sul piatto 60 milioni più Draxler: proposta che la dirigenza nerazzurra ha rispedito al mittente, sottolineando che non verranno prese in considerazione contropartite. Ora, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il PSG fa sul serio e vuole chiudere l’affare, pronto a rilanciare con un’offerta vicina ai 70 milioni. Una cifra che dovrebbe sbloccare la situazione e far cadere la resistenza dell’Inter, che ha già lavorato sul sostituto, come vi abbiamo riportato nelle scorse settimane. I francesi hanno già l’accordo con il calciatore per un quinquennale da 7,7 milioni netti a stagione più bonus che lo porterebbero a guadagnare 9 milioni all’anno. L’intenzione del PSG è chiudere già in questa settimana e assicurarsi il calciatore tanto desiderato per rinforzare la retroguardia.