Sprint Juventus per Zaniolo: l’offerta che soddisfa la Roma

La Juventus accelera per l’acquisto di Nicolò Zaniolo dalla Roma: trovata l’intesa con il club giallorosso sulla formula del trasferimento

La Juventus accelera per Nicolò Zaniolo. Come raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, il rinnovo del classe ’99, in scadenza giugno 2024, non è una priorità per la Roma. A dimostrazione del fatto che i capitolini non siano certi di puntare sul calciatore in futuro, a causa anche delle elevate richieste d’ingaggio (almeno 4-4,5 milioni di euro a stagione).

In Italia, oltre alla nota Juventus, ha mostrato interesse pure il Milan, ma le priorità dei rossoneri ad oggi sono altre. I bianconeri, invece, starebbero accelerando per raggiungere la fumata bianca e regalare l’ex Inter a mister Massimiliano Allegri. In particolare, stando a quanto riferisce ‘Sportmediaset’, i due club avrebbe trovato l’accordo sulla formula del trasferimento.

Calciomercato Juventus, accelerata per Zaniolo: trovato l’accordo sulla formula

Prestito oneroso di circa 10 milioni di euro più obbligo di riscatto fissato sui 30-35 milioni. Questa la condizione che, a quanto pare, convincerebbe il club giallorosso a privarsi del proprio gioiello. Zaniolo, dal canto suo, vuole solo i bianconeri e spinge per il passaggio a Torino, consapevole di aver probabilmente concluso il suo ciclo – sfortunato – nella Capitale. La Juventus, dunque, sembra intenzionata a chiudere l’affare il prima possibile e pare che le parti in causa si stiano sensibilmente avvicinando.