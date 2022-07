Svolta Dybala: “Annuncio tra due o tre giorni”

Annuncio a sorpresa sul futuro di Paulo Dybala, che sarebbe ormai deciso. L’indiscrezione

È ancora tutto da scrivere il futuro di Paulo Dybala, che ha appena salutato la Juventus ed è ufficialmente svincolato dal primo luglio.

“Non c’è stata nessuna guerra fra noi e Dybala. Dopo la decisione ci siamo sempre salutati cordialmente al centro sportivo. Diciamo che c’è stata una decisione senza se e senza ma su questa vicenda e l’abbiamo messa in atto. Mi auguro che Dybala trovi la squadra e le soddisfazioni che merita. Dal nostro punto di vista le cose hanno un inizio e una fine. Ribadisco: la Juventus è sopra tutto. Ci sono giocatori che hanno lasciato un’impronta profonda, ma il marchio Juventus è sempre più importante”. Negli scorsi giorni Maurizio Arrivabene ha salutato così l’ex numero 10 bianconero, una separazione avvenuta soprattutto per volontà della Juve. L’argentino potrebbe ora accasarsi in una rivale dei bianconeri, con Inter e Milan in prima fila. Come raccontato da Calciomercato.it, inoltre, c’è stato un primo approccio anche da parte del Napoli.

Calciomercato Inter, Bergomi: “Dybala annunciato nei prossimi giorni”

Per Dybala è sempre in vantaggio l’Inter, nonostante le difficoltà nello sfoltire il reparto avanzato dopo il ritorno di Romelu Lukaku. Su Twitter, Fabio Bergomi si è espresso così sulla trattativa per l’argentino ex Juventus: “L’annuncio di Dybala all’Inter? Probabile tra 2 o 3 giorni“. Successivamente, Bergomi ha anche aggiunto: “Mi hanno scritto eminenti giornalisti e amici e mi hanno detto che l’Inter ha molte difficoltà a vendere e piazzare i giocatori, quindi su Dybala hanno notizie differenti. Dicono che si può fare, forse, ma non nei tempi del mio tweet”. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti.