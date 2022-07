Dal Barcellona alla Serie A: Ronaldo battuto

Cristiano Ronaldo al centro delle voci di calciomercato. Negli ultimi giorni il fuoriclasse portoghese è stato accostato anche a Juventus e Napoli

In un mercato stranamente affollato di parametri zero top – qualcuno si è già accasato altrove, altri, come Paulo Dybala, aspettano ancora una sistemazione – non sono da trascurare quei profili che andranno comunque via dai loro club dopo un solo anno di permanenza.

Vuoi per la durata ‘breve’ del contratto sottoscritto la scorsa estate – parliamo degli accordi biennali fino al 2023 – vuoi per il fallimento di talune operazioni tecniche, la schiera di giocatori sulla via dell’addio dopo una sola stagione è abbastanza nutrita. Alcuni di loro sono appetiti anche dai club italiani, che sognano il colpo ‘low cost’. Perlomeno rispetto a quanto costerebbe il profilo se non si fosse rotto qualcosa con la società d’appartenenza.

Cristiano Ronaldo battuto da Depay: l’esito del sondaggio

Sorprende un po’ l’esito del sondaggio Twitter lanciato da Calciomercato.it su chi fosse il preferito tra i calciatori rientranti nella suddetta schiera. Il ‘vincitore’ non è Cristiano Ronaldo, in queste settimane accostato pure alla Roma, ma Memphis Depay, l’attaccante olandese in forza al Barcellona che il tecnico Xavi non ritiene indispensabile.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 Calciatori al passo d’addio dopo un solo anno, chi prendereste nella vostra squadra? RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 4, 2022

L’ex Manchester United ha chiuso col 32,7% di preferenze, seguito da CR7 col 28,9% e da Georginio Wijnaldum col 21,7%. Chiude la particolare classifica Marcel Sabitzer, il tuttofare del Bayern Monaco, ed ex Lipsia, che ha racimolato il 16,9% nelle preferenze.

Si riapre dunque, seppur indirettamente, il gradimento del pubblico italiano per Memphis Depay, già nel mirino della Juve lo scorso anno – quando arrivò al Barcellona ‘a zero’ – ed ora possibile ritorno di fiamma per la dirigenza bianconera.