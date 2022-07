Si sblocca il mercato del Milan: pronti quattro colpi

Dopo i rinnovi, Maldini e Massara accelerano per i prossimi colpi in entrata. Quattro rinforzi per Pioli: tutti i dettagli

Può sbloccarsi anche il mercato del Milan dopo i rinnovi ufficiali, arrivati in extremis, di Maldini e Massara. I due dirigenti, infatti, possono ora accelerare sugli obiettivi estivi.

Nelle intenzioni della società rossonera saranno almeno altri quattro i rinforzi in entrata per Stefano Pioli: un difensore centrale, un centrocampista, un esterno destro d’attacco e un trequartista. Come noto, i candidati principali per i due ruoli d’attacco sono De Ketelaere, Ziyech, Dybala e Asensio, tutti complicati per costi o concorrenza. In particolare, negli ultimi giorni si tornato a parlare con insistenza del fantasista del Chelsea: come anticipato da Calciomercato.it, proseguono i contatti per Ziyech, pallino di Massara in uscita dalla società inglese, che è stato offerto ai rossoneri da alcuni intermediari. I Blues sono disposti a cedere il giocatore in prestito con obbligo di riscatto (formula necessaria per far scattare il decreto crescita), ma poco inclini alla partecipazione al pagamento dell’ingaggio, che è di 10 milioni lordi.

In difesa invece, perso Botman, in cima alla lista c’è Diallo del PSG, mentre a centrocampo si continua a sperare nella buona riuscita dell’operazione Renato Sanches, nonostante il recente inserimento proprio del club parigino. In ogni caso, la dirigenza del Milan è ora chiamata ad accelerare per mettere a segno l’importante poker di colpi.