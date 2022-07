“Meglio al Milan che all’Inter”: Sacchi infiamma il derby di mercato

“Meglio al Milan che all’Inter”: Arrigo Sacchi commenta le ultime voci di calciomercato riguardanti le milanesi

Si sblocca il mercato del Milan campione d’Italia dopo i rinnovi di Maldini e Massara. Tra i nomi caldi per il club rossonero c’è anche quello di Paulo Dybala.

Ieri vi abbiamo raccontato dei primi approcci del Napoli, ma in prima fila per l’argentino ex Juventus ci sono le due squadre milanesi. A tal proposito, su ‘La Gazzetta dello Sport’, Arrigo Sacchi si è espresso così: “Lo consigliai, anni fa, a Berlusconi. Gli suggerii di prendere Sarri e Dybala come campione emergente: non se ne fece nulla. Credo che Dybala si troverebbe più a suo agio nel Milan che nell’Inter: i rossoneri sono già abituati a giocare con la mezzapunta. Però l’argentino dovrà mettersi a disposizione, partecipare alla fase di recupero del pallone e puntare tutto sulla velocità. Il calcio moderno è un calcio di movimento. Staremo a vedere. In ogni caso per questo inizio di stagione io dico: in bocca al lupo, caro giovane Milan!”.

Milan, Dybala e non solo: parla Sacchi

Sacchi consiglia Dybala ai rossoneri, e sulla prossima stagione della squadra di Pioli: “L’avversario più pericoloso per il Milan è… il Milan. Dopo una vittoria tanto bella e clamorosa, la sindrome del successo è sempre dietro l’angolo. Guardate che cosa è successo all’Italia dopo il meraviglioso trionfo all’Europeo. Ci può essere qualcuno che si monta la testa, qualcuno che vola troppo in alto”.

“Il Milan è una squadra ma la gioventù porta spesso a facili entusiasmi e facili depressioni. – conclude l’ex tecnico rossonero – Dovranno essere bravi i dirigenti e l’allenatore a mantenere quello spirito di gruppo che è stato il primo propellente”.