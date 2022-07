Milan, pronti 50 milioni di euro: ecco il numero 10

Il Milan ha scelto il nuovo numero 10: pronti i soldi del budget estivo stanziato dalla nuova proprietà

Entra nel vivo anche il calciomercato del Milan dopo i rinnovi di Maldini e Massara. Domani inizierà la nuova stagione della squadra campione d’Italia di Stefano Pioli, ma sono ancora diversi i tasselli mancanti nella rosa rossonera.

Come noto, tra le priorità della dirigenza c’è il trequartista. Maldini e Massara stravedono per De Ketelaere, e il budget stanziato dalla nuova proprietà potrebbe essere destinato proprio per il talento del Bruges. “Come sarà il Milan? Adesso vediamo, c’è tempo. Siamo partiti un po’ in ritardo, ma recupereremo. Sono molto felice”, ha dichiarato Maldini dopo il prolungamento. Il mercato del Milan si è finalmente sbloccato e i dirigenti rossoneri possono ora accelerare sugli obiettivi dell’estate.

Calciomercato Milan, il budget estivo per De Ketelaere

Come riportato da ‘Tuttosport’, il preferito di Maldini e Massara per il ruolo di trequartista è De Ketelaere. Il belga classe 2001 è l’obiettivo numero uno e gran parte del budget estivo, 50 milioni di euro che possono incrementare con le cessioni, potrebbe essere destinato proprio per l’assalto al Bruges: Maldini sa che non avrebbe particolari problemi ad avere dalla proprietà l’avallo a investire su di lui 30-35 milioni. Tuttavia, il club belga fa resistenza, chiede qualcosa in più, e vorrebbe ancora trattenere il giocatore. Il Milan sembra comunque intenzionato a fare sul serio ed è pronto ad accelerare per il talento belga.